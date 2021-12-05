Красноярск, , 12:45 — REGNUM Синоптики предупредили жителей Красноярска о приходе аномально тёплой погоды на предстоящей неделе. По данным Гидрометцентра России, 6 и 7 декабря температура поднимется до 2−3 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Как отмечается, это на 20 градусов выше нормы для этого времени года. Ночью температура будет колебаться в районе ноля градусов. Временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Во вторник в Красноярском крае температура будет выше нормы на 16−20 градусов. Это очень много. Шутка ли, но температуры будут даже положительными», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Читайте также: В Красноярском крае прогнозируют сильный ветер и метели