Симферополь, , 12:44 — REGNUM Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США — OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой №63−9792 — замечен у берегов Крыма. Об этом 5 декабря передает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Источник дополняет: самолет ВВС США (позывной HOMER79), взлетевший с авиабазы Суда, о. Крит, выполнял разведывательный полет вдоль черноморского побережья РФ. Позже самолет-разведчик США пролетел вдоль границы Армении и Азербайджана в грузинском воздушном пространстве.

В ноябре стратегические бомбардировщики ВВС США, в ходе учений Global Thunder, отработали возможный ядерный удар по РФ.