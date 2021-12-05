Москва, , 12:44 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возобновления военными силами Украины полномасштабных боевых действий. Об этом он сообщил сегодня, 5 декабря, в ходе дискуссии московского клуба «Добрые русские люди». Его слова цитирует телеграм-канал «Республиканский актив»:

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"С тем количеством вооружения, с тем количеством личного состава, который стянули в зону конфликта — это всё говорит о том, что Украина готова».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

Только за 4 декабря, по данным Народной милиции ДНР, в н.п. Артёмовск прибыли 17 танков Т-64. Один бронетранспортер БТР-60 пригнали в н.п. Клиновое. Ещё один бронетранспортер БТР-70 находится в районе н.п. Номобахмутовка.

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