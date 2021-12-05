Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Американская компания SpaceX начала строительство стартовой площадки для кораблей Starship в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал. Об этом сообщает CNBC.

SpaceX Bruno Sanchez-Andrade Nuño

Компания SpaceX арендует стартовый комплекс в Космическом центре им. Кеннеди у американского аэрокосмического агентства NASA. SpaceX использует этот комплекс для пусков ракет-носителей Falcon 9.

В 2019 году частная компания начала на этом комплексе подготовительные работы по строительству новой стартовой площадки для сверхтяжёлых ракет и кораблей Starship. Однако вскоре работы были приостановлены.

«Строительство стартовой площадки на мысе [Канаверал] для запусков кораблей Starship на орбиту началось», — сообщил генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Эта площадка станет уже вторым стартовым комплексом для кораблей Starship. Первый такой комплекс расположен на частном космодроме SpaceX в штате Техас.

SpaceX разрабатывает корабли Starship для пилотируемых межпланетных миссий. Также в компании рассчитывают использовать новые носители для вывода тяжёлых грузов на околоземную орбиту.

К настоящему времени SpaceX провела несколько испытаний прототипов кораблей Starship. В ходе этих испытаний прототипы поднимались на высоту не выше 12,5 км.

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