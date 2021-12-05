Тверь, 5 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Мероприятия, посвящённые посвященные 703-й годовщине со дня духовного подвига небесного покровителя Верхневолжья святого благоверного князя Михаила Тверского, проходят в Тверской области 5 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. В связи с датой к жителям обратился губернатор ИА REGNUM, который, в частности, отметил, что в истории Отечества и в народной памяти первый великий князь всея Руси Михаил Ярославич навечно остался мудрым государственным деятелем, истинным патриотом Родины, полководцем, человеком огромной духовной силы.

Пресс-служба правительства Тверской области Памятник Михаилу Тверскому в Твери

«В сложный период отечественной истории Михаил Ярославич проявил мужество и решимость, многое сделал для развития тверского края, сохранения веры и традиций нашего народа. Спустя столетия его жизнь и подвиг во имя спасения родной земли и своего народа остается для нас высоким нравственным ориентиром в общем труде по развитию Верхневолжья. А супружеский союз благоверного князя Михаила Тверского и благоверной княгини Анны Кашинской служит олицетворением крепкой и любящей семьи», — говорится в обращении губернатора.

В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского в Воскресенском кафедральном соборе в Твери пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Также состоялось возложение цветов к Поклонному кресту святому благоверному князю в Городском саду Твери. В 13:00 у памятника Михаилу Тверскому на площади в честь его имени в Твери будет выставлен пост исторической памяти.

Запланированы тематические мероприятия в учреждениях культуры областного центра, в том числе, часы памяти, выставки детских рисунков, концерты и викторины. Также в ДК «Пролетарка» запланирован концерт, посвященный памяти святого, а в Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоится патриотический праздник «Михаил Тверской — небесный покровитель Твери».

Мероприятия продолжатся в течение нескольких дней. Так, 7 и 9 декабря в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной будет проходить выставочно-просветительский проект «От Победы к Победам». В его рамках состоятся циклы бесед-диалогов на базе выставки картины художника Николая Белова «Бортеневская битва», которая иллюстрирует первую победу русских войск во главе с Михаилом Тверским в борьбе с монголо-татарами. 12 декабря в Тверской областной картинной галерее состоится лекция «Образ Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского». Она пройдет в Башне искусств Тверского Императорского дворца.

Отметим, что 5 декабря 2018 года в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который тверскому духовенству передал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в соборе до 1934 года. После разрушения храма в 1935 году святые мощи были утрачены. В настоящее время ковчег с частицей мощей Михаила Тверского хранится в Воскресенском кафедральном соборе до завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора. Затем святыня будет возвращена на своё историческое место.