Варшава, , 12:35 — REGNUM Российский сухогруз «Руслана» задержали в Гданьском заливе Балтийского моря польские пограничники. Об этом 5 декабря сообщает польский сайт «Морской портал».

Сухогруз The Photographer

По информации портала судно, которое принадлежит санкт-петербургской транспортной компании, «шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <…> за пределами выделенного водного пути».

Также уточняется, что это произошло 4 декабря примерно в 04:00 (06:00 мск) и добавляется, что экипаж сухогруза не отвечал на вызовы пограничников и они вынуждены были направиться к нему.

Кроме того, указывается, что за километр от пляжа российское судно развернулось на 180 градусов и смогло избежать выхода на мель.

«Российское судно, идущее из Клайпеды, в последний момент избежало выхода на мель у берегов Собешевского острова в Гданьске», — отмечается в сообщении.

При этом утверждается, что капитан сухогруза и двое офицеров были в нетрезвом состоянии. В настоящее время судно задержано и находится в порту Гданьска, начато разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря при крушении парома в Нигерии утонули свыше 20 человек и в том числе несколько учащихся.