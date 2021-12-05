Никосия, , 12:31 — REGNUM Тела двух туристок из России, пропавших еще 17 ноября на Кипре, обнаружены 5 декабря. Об этом передает Cyprus Mail.

32-летний гражданин Сирии уже признался в убийстве женщин, он находится под стражей. Подозреваемый сообщил правоохранителям, что закопал тела женщин в саду в одной из деревень в провинции Лимасол. Полиция Кипра задержала еще двоих подозреваемых.

Одной из погибших — 43 года, второй — 33. Отмечается, что женщины прибыли на остров в качестве туристок.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.