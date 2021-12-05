Азовский район, Ростовская область, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина, возраст которого устанавливается. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар Yaroslavl.sledcom.ru

Сообщение о возгорании в доме на улице Калинина в селе Кагальник Азовского района поступило в экстренные службы в 7:18 мск 4 декабря. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован. Огонь прошёлся по площади 48 кв. метров.

На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём.