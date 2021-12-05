Джакарта, 5 декабря 2021, 12:25 — REGNUM Число погибших при извержении вулкана Семеру на острове Ява, Индонезия, выросло до 13 человек, пострадали — около 100 человек. Об этом 5 декабря передает Antara News.
«Сегодня (5 декабря — прим.) обнаружены тела еще 12 погибших», — передает Detik со ссылкой на главу правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати.
Ранее была подтверждена гибель одного жителя. Несколько домов повреждены при извержении лавы.
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь, у большинства зафиксированы ожоги различной степени тяжести.