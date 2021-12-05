Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Ещё три тысячи жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании, получив второй компонент антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 декабря.

В центре вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками вакцинации от коронавируса стали 1 млн 867,66 тыс. человек (+ 4 919 за сутки). Обе дозы вакцины получили 1 млн 832,14 тыс. человек (+ 3 168 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от COVID-19 планируется привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. План иммунизации выполнен почти на 70%.

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