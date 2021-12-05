Сан-Франциско, США, , 12:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл команде «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой гостей со счетом 107:112.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший во встрече 27 очков.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал защитник Деррик Уайт, на счету которого 25 очков, набранных за игру.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 7 декабря сыграет на выезде с клубом «Финикс Санз», а «Голден Стэйт» в этот же день примет у себя команду «Орландо Мэджик».