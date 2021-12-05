Москва, 5 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Возможность роста цен на картофель в России до уровня цен на апельсины оценил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Картофель

Как отметил в беседе с агентством «Прайм» Рамазанов, высказывания некоторых экспертов на эту тему не обоснованы и это возможно только в случае, если Россия будет полностью импортировать картофель.

Также профессор указал, что несмотря на то, что в ряде российских мегаполисов некоторые сорта импортного картофеля стоят почти в 2,5 раза дороже апельсинов, отечественный картофель в 2−3 раза дешевле апельсинов и других цитрусовых, а потому «усилия тех, кто пытается спекулировать на рынке с учетом инфляции, не увенчаются успехом».

При этом экономист предположил, что с учетом низкой себестоимости картофеля и при увеличении цен на него, производителям будет выгодно увеличивать его производство.

«Кроме того, по данным Росстата в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021-м этот показатель снизился. Это достаточно обнадеживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины», — добавил Рамазанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что заявления некоторых экспертов и заинтересованных участников этого рынка о росте цен на мандарины на 25% по причине прекращения поставок из Турции несостоятельны.