Чита, , 12:19 — REGNUM В Могочинском районе Забайкалья начата проверка качества водоснабжения населения п. Ксеньевка. Как сообщает сегодня, 5 декабря, сообщает прокуратура региона, поводом послужили сообщения в СМИ и соцсетях. К примеру, о том, что сельчанам привозят для питья желтую, а порой и черную воду, корреспонденту «Вечорки» сообщила жительница Ксеньевки Любовь Михайловна.

Черная вода Скриншот видео Александра Балакирева Вконтакте

По её словам, воду качают из находящегося поблизости водоёма, а потом развозят машинами по по посёлку.

«Все было более или менее, а последние две недели возят воду, которую невозможно пить. Она жёлтая, а порой черная, там такой осадок. Люди ее цедят, потом через фильтры — кто как приспосабливается», — пожаловалась женщина.

Она не исключает, что причиной случившегося оказалась размытая во время летнего наводнения дамба, из-за чего грязь золотодобытчиков ушла в ручей, а потом и в водоем.

«В настоящее время уже истребована информация от местной администрации и ресурсоснабжающей организации, к проверке также будут привлечены специалисты Роспотребнадзора. При выявлении нарушений надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — заявил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Байкальская природоохранная прокуратура по итогам проверки факта загрязнения ярко-зеленой жидкостью почвы и ручья в Иркутске, возбудила два административных дела в отношении руководителя МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска».

Выяснилось, что вода в ручье окрасилась в ярко зелёный цвет из-за утечки в системе теплоснабжения котельной спецсредства «Уранин А».

Читайте также: Зелёный ручей в Иркутске помог наказать нерадивых коммунальщиков