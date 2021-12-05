Вашингтон, , 12:19 — REGNUM У 10 человек на борту круизного лайнера Norwegian Cruise Line, который направляется к Новому Орлеану, выявили COVID-19. Об этом 5 декабря сообщает Associated Press.

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Всего на борту находятся более 3 тыс. человек. Экипаж придерживался протоколов в отношении карантина и изоляции инфицированных.

Всех пассажиров перед высадкой в Новом Орлеане обяжут сдать ПЦР-тест.