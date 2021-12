5 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:57 — REGNUM * * *

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппозиция достигла согласия по усиленной парламентской системе

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, шесть оппозиционных партий, работающих над переходом к усиленной парламентской системе, вышли на финишную прямую. В проекте приняли участие Республиканская народная партия, Хорошая партия, партия «Счастье», Демократическая партия, партии «Будущее» и Партия демократии и прогресса. Прогнозы на успех перехода к усиленной парламентской системе будут представлены в форме отчета партийным лидерам, после чего ожидаются их публичные заявления. Представители партий достигли согласия по вопросу ограничения полномочий президента в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти. Главное неприятие вызывает право президента издавать указы о введении чрезвычайного положения. Оппозиция требует ограничить юрисдикцию президента исключительно «представительскими обязанностями» и четко обозначить вопросы, по которым он вправе подписывать документы единолично.

Турция на грани гиперинфляции?

Как сообщает Shaber со ссылкой на Financial Times, недавние потрясения на финансовом рынке Турции продолжают оставаться в центре внимания иностранной прессы. В статье под названием «Турция на грани гиперинфляции?» Financial Times проанализировала последние события в стране. «В то время как мир обеспокоен ростом инфляции, Турция пренебрегает мерами предосторожности», — говорится в публикации. Ссылаясь на результаты исследования Reuters, Financial Times пишет: «Ожидается, что годовая инфляция превысит 20%-ный порог и достигнет 20,7%. Это самый высокий показатель с ноября 2018 года, когда страну потряс валютный кризис». «Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не откажется от низких процентных ставок, страна может оказаться на грани гиперинфляции», — цитирует газета предупреждения аналитиков.

В Стамбуле состоялся саммит мэров городов стран Балканского полуострова B40

Как пишет Karar, в саммите мэров городов стран Балканского полуострова B40 по приглашению мэра Стамбула Экрема Имамоглу приняли участие 24 мэра из 11 стран Балканского полуострова. Первый в истории Стамбула саммит мэров открыл приветственной речью Имамоглу. «На протяжении десятилетий слово «Балканы» или «балканизация» использовалось в международной литературе для описания этнического разделения, пограничных споров и конфликтов. Однако сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть новую страницу для нашего региона. Сегодня мы вместе, потому что знаем, что решение этих больших проблем возможно посредством регионального сотрудничества и солидарности», — сказал Имамоглу.

Экрем Имамоглу Ekremimamoglu.com

Военная база «Лариса» заменит «Инджирлик»

Согласно сообщению Bold Medya со ссылкой Kathimerini, военная база греческих ВВС «Лариса» заменит американцам турецкую базу «Инджирлик». Сообщается, что США планирует инвестировать 33,5 миллиона долларов в «Ларису». В прошлом месяце американские ВВС отправили на греческую военную авиабазу БПЛА и боевые самолеты F-22 Raptor. После подписания Вашингтоном и Афинами соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве стало известно, что США инвестируют средства в строительство двух ангаров и вспомогательного здания на «Ларисе». Отмечается, что база будет использоваться в качестве «фиксированного порта» ВВС США в Европе. Ожидаются новые предложения от Вашингтона относительно программы вооружения Греции.

F-22 Raptor mashleymorgan

Сменился министр казначейства и финансов

Как передает Cumhuriyet, министр казначейства и финансов Турции Лютфи Эльван отправлен в отставку. Согласно решению, опубликованному в официальном вестнике Resmi Gazete, на его место назначен заместитель министра Нуреддин Небати. Известно, что Небати является приближенным зятя Эрдогана, бывшего министра казначейства и финансов Берата Албайрака. Перед принятием турецким Центробанком решения о процентной ставке Эльван сказал: «К сожалению, с точки зрения инфляции мы не достигли желаемого уровня. Важно, чтобы каждое учреждение выполняло возложенные на него обязанности». После назначения Небати на пост министра курс доллара относительно лиры достиг нового исторического максимума. Из-за колебаний на валютном рынке экономисты негативно отреагировали на новое назначение. Заместитель председателя Хорошей партии экономист Эрхан Уста поделился в своем аккаунте в Twitter: «Извинения министра казначейства и финансов Лютфю Эльвана приняты. Вместо него назначен Нуреддин Небати. Еще один гвоздь в гроб турецкой экономики». «Когда глава страны экономист, становится понятным, что в министерство казначейства и финансов назначали бюрократов исключительно для проверки документов. Другого логического объяснения этому быть не может», — иронизирует заместитель председателя Республиканской народной партии Омурсал Адыгюзель.

Чавушоглу встретился со своим американским коллегой

Согласно сообщению «Голоса Америки», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в рамках встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Риге. «В ходе переговоров с моим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО мы обсудили развитие событий в Эфиопии, Украине, Сирии и на Кавказе, а также наши двусторонние отношения», — написал Чавушоглу в своем аккаунте в Twitter. В начале встречи, в рамках которой обсуждались некоторые двусторонние и региональные вопросы, оба министра сделали краткое заявление для прессы.

Переговоры Мевлюта Чавушоглу и Энтони Блинкена Mfa.gov.tr

Турция тратит деньги, которых у нее нет

Как пишет Reuters со ссылкой на Dünya Ekonomi, за несколько минут до того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от повышения процентных ставок, было объявлено о продаже Центробанком долларов для предотвращения падения турецкой лиры. Согласно официальным данным, резерв ЦБ в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился с 28 до 25 млрд долларов. Однако по другим подсчетам резервы Центробанка являются отрицательными. Агентство отмечает: «Турция тратит деньги, которых у нее нет».

Совет Европы начинает разбирательство в отношении Анкары

Как передает Cumhuriyet, комитет министров Совета Европы заявил о готовности начать разбирательство на основании того, что Турция не исполнила решение ЕСПЧ об освобождении бизнесмена и правозащитника Османа Кавала. Напомним, что 26 ноября на втором слушании в Турции в отношении 52 обвиняемых по делу «Чаршы» и Парк «Гези» приговор о содержании под стражей Кавала оставлен в силе.

Осман Кавала Janbazian

Турция выставляет на продажу церкви

Как сообщает Aktif Haber со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung, Турция, которая переживает тяжелый экономический кризис, выставила на продажу церкви. Об этом говорится в запросе депутата Демократической партии народов Гаро Пайлана на имя министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя. Выяснилось, что греческая православная церковь в Бурсе и сирийская православная церковь в Мардине выставлены на торги. Стоимость храма в Бурсе составляет 441 тысячу евро, сирийского в Мардине — 507,5 тысячи евро. Пайлан раскритиковал продажу церквей и обратился к Эрсою с вопросом: «Вас это не беспокоит, господин министр? Если бы в какой-либо точке мира на продажу была выставлена мечеть, вероятно, восстала бы вся Турция».

Глава Турецкого института статистики не принял лидера оппозиции

Как пишет TR724, после объявления показателей инфляции председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и его делегация хотели встретиться с главой Турецкого института статистики, однако последний отказался их принять, ссылаясь на то, что им не назначено. Выступая у здания Турецкого института статистики, Кылычдароглу заявил, что перед тем как отравиться в Турецкий институт статистики, он хотел договориться о конкретном времени встречи с главой учреждения, однако ему отказали. Тогда партийный лидер сообщил, что придет в 11:00 часов, но его не впустили. «Моя главная обязанность как председателя Республиканской народной партии — защищать права миллионов рабочих, миллионов пенсионеров и государственных служащих. Турецкий институт статистики превратился из государственного учреждения в «дворцовое». Он больше не является государственным учреждением», — сказал Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу Ziya KOSEOGLU

Предупреждение в адрес Турции от Совета Европы

Согласно сообщению Mezopotomya, комитет министров Совета Европы потребовал немедленно освободить экс-председателя Демократической партии народов Селахаттина Демирташа и призвал Конституционный суд Турции вынести соответствующее решение. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter один из адвокатов Демирташа Бенан Молу.

Коротко о главном

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило, что кредитный рейтинг Турции находится на уровне «BB-», и дало прогноз «отрицательный».

После того как Турецкий институт статистики обнародовал показатели инфляции за ноябрь, доллар вновь начал расти. Если на прошлой неделе он составлял 13 турецких лир, то на этой достиг 14 турецких лир.

Политический обозреватель Джевхери Гювен прокомментировал арест депутата от Партии демократии и прогресса Метина Гюрджана в результате антишпионской операции. По его словам, настоящим шпионом ЦРУ с позывным «TR 326» является приближенный Эрдогана — Ибрагим Калын.

В Стамбуле отмечались перебои с транспортом из-за мощнейшего урагана, бушевавшего на протяжении трех дней. Затонул корабль, турецкие авиалинии объявили о задержке многих внутренних рейсов в Стамбул.

Согласно еженедельному экономическому отчету парламентской группы Республиканской народной партии, внутренние и внешние долги государственного казначейства в октябре увеличились на 88 млрд турецких лир и составили 2,2 трлн турецких лир. Увеличение объема долга в октябре обусловлено курсовой разницей.

С начала года цены на кофе выросли на 300%, достигнув 150 турецких лир за килограмм. Продавцы в Эскишехире говорят, что цена за килограмм кофе может вырасти до 200 турецких лир.

Один из известнейших кардиохирургов Америки, продюсер и ведущий программы Oz Show Мехмет Оз объявил о том, что планирует вступить в ряды Республиканской народной партии.

Турция стала страной с самой низкой минимальной заработной платой среди членов и стран-кандидатов в Европейский союз, оставив позади Албанию.