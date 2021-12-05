Ростов-на-Дону, 5 декабря 2021, 12:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону не утихает скандал вокруг АО «Водоканал», бывший директор которого в течение нескольких дней отказывается покидать кабинет. На этот раз запертые изнутри сотрудники предприятия решили обороняться ржавой водой.
Здание на улице Максима Горького неизвестные обнесли бетонными блоками. Затем, по некоторым данным, местными властями было решено заблокировать двери с внешней стороны. Однако сотрудники водоканала оказали сопротивление, распахнув окно и облив сварщиков ржавой водой, пишет телеграм-канал Don Mash.
ИА REGNUM напоминает, что водоканал Ростова-на-Дону оказался в эпицентре скандалов в связи с назначением нового руководителя. Бывший руководитель предприятия Дмитрий Кубракпожаловался на рейдерский захват предприятия и отказался покидать рабочий кабинет. Водоканал продолжает работу в штатном режиме, успокоил ранее журналистов сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
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