Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону не утихает скандал вокруг АО «Водоканал», бывший директор которого в течение нескольких дней отказывается покидать кабинет. На этот раз запертые изнутри сотрудники предприятия решили обороняться ржавой водой.

Mup-vodokanal-sochi.ru МУП «Водоканал» города Сочи

Здание на улице Максима Горького неизвестные обнесли бетонными блоками. Затем, по некоторым данным, местными властями было решено заблокировать двери с внешней стороны. Однако сотрудники водоканала оказали сопротивление, распахнув окно и облив сварщиков ржавой водой, пишет телеграм-канал Don Mash.

ИА REGNUM напоминает, что водоканал Ростова-на-Дону оказался в эпицентре скандалов в связи с назначением нового руководителя. Бывший руководитель предприятия Дмитрий Кубракпожаловался на рейдерский захват предприятия и отказался покидать рабочий кабинет. Водоканал продолжает работу в штатном режиме, успокоил ранее журналистов сити-менеджер областного центраАлексей Логвиненко.