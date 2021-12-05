Москва, , 12:10 — REGNUM За истекшие сутки в России от последствий новой коронавируной инфекции умерло 1206 пациентов. 5 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Наибольшая часть летальных исходов пришлась на Москву, где за сутки скончалось 92 пациента с COVID-19. Также высокий уровень суточной смертности зафиксирован в Санкт-Петербурге (61 летальный исход), Московской области (57), Краснодарском крае (45) и Воронежской области (42).

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 1215 смертях от коронавируса за стуки. Суточная смертность от COVID-19 в России держится выше отметки в 1200 случаев с 9 ноября 2021 года.

За весь период пандемии от COVID-19 в России умерло 281 278 человек. Всего выписано по выздоровлении 8,5 млн человек.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли почти 64 млн человек.

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