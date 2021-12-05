Роли, США, 5 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fanny Schertzer Хоккей

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

В составе «Каролины» голы забили оформивший в матче дубль финский нападающий Теуво Терявяйнен (3-я минута и 42-я, в большинстве), чешский нападающий Мартин Нечас (14-я), Иэн Коул (24-я), Винсент Трочек (25-я) и швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер (32-я).

У «Баффало» голы забили финский защитник Хенри Йокихарью (20-я) и латвийский форвард Земгус Гиргенсонс (40-я, в большинстве)

Отметим, в следующем матче «Каролина» 8 декабря на выезде сыграет с клубом «Виннипег Джетс», а «Баффало» в этот же день на домашнем льду встретится с командой «Анахайм Дакс».