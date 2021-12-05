Горно-Алтайск, , 12:08 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса опустился до минимума за два месяца. За сутки здесь выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Подобные показатели были зафиксированы в последний раз 5 октября. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Усть-Коксинском, Турочакском и Чемальском районах.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 24 539, в том числе: 7670 — в городе Горно-Алтайске, 3740 — в Майминском районе, 3145 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 22 235 человек, в том числе 45 за последние сутки.