Песчанокопский район, Ростовская область, 5 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Ростовской области ранним утром 5 декабря произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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Сообщение об аварии на трассе Котельниково — Песчанокопское в Песчанокопском районе поступило в полицию в 4:00 мск. Предположительно, водитель Opel Astra не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком Mercedes Actros.

В результате ДТП смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля. Пассажир находится в реанимации.

По данному факту организована проверка.