Москва, 5 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии в России достигло 9 801 613. 5 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

За истекшие сутки в России подтвердили 32 602 случая COVID-19. Наименьшие темпы прироста зафиксированы на Чукотке, в Калмыкии и на Алтае.

Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 32 974 новых случаях COVID-19. Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на начало ноября 2021 года.

Максимальный суточный прирост новых случаев в России составил 41 335, такие показатели были зарегистрированы 6 ноября. Пики предыдущих волн распространения коронавируса в России наблюдись в июле 2021 года и декабре 2020 года.

25 ноября директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России. При этом он отметил рост заболеваемости в странах Западной Европы.