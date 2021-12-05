Омск, , 12:01 — REGNUM В Омске сотрудники полиции задержали 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в ограблении престарелой пенсионерки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области, уголовное дело возбуждено по статье «грабёж».

Старушка (сс) Cristian Newman

96-летняя потерпевшая проживает с внуком. Как-то к ним в гости пришла малознакомая женщина и начала распивать спиртные напитки. Когда внук уснул, по данным ведомства, подозреваемая зашла в комнату 96-летней старушки. Последняя хранила сбережения в кармане фартука, который всегда носит при себе.

«Злоумышленница узнала об этом, и под предлогом помощи — якобы хотела укрыть одеялом пожилую омичку — похитила деньги. Заявительница успела схватить ее за руку, но остановить не смогла», — отметили в ведомстве.

Женщину нашли спустя уже несколько часов в банном комплексе. К этому времени она уже успела потратить часть из 40 тыс. рублей, похищенных у потерпевшей. Оставшиеся 27,5 тыс. рублей были у неё изъяты при личном досмотре.