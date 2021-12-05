Анадырь, , 12:00 — REGNUM Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за последние сутки зарегистрирован на Чукотке — 0,03%. Об этом 5 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1) Чукотский АО — 0,03%,

2) Калмыкия — 0,07%,

3) Республика Алтай — 0,13%.

Тем временем за последние сутки в РФ выявлено 32 тыс. 602 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 7% — без клинических проявлений.

Всего в стране за сутки по стране зафиксировано 1 тыс. 206 летальных исходов. Полностью выздоровели — 30 тыс. 593 человека.