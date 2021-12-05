Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону у центрального входа в парк имени Горького установили главную новогоднюю ель, передаёт ИА REGNUM.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работу новогодних огней проверили ещё вечером 3 декабря. Теперь новогодняя красавица высотой 24 метра полностью украшена гирляндами и светодиодными игрушками.

ИА REGNUM напоминает, что украшать Ростов-на-Дону к Новому году начали 1 декабря. Траты на эти целы рекордные за пять лет — 27 млн рублей. В эти дни также открываются ёлочные базары.

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