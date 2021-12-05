Мишкинский район, Курганская область, 5 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Мишкинском районе Курганской области 33-летний гражданин убил свою супругу и затем пытался покончить с собой. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, преступление произошло 30 ноября. На почве ревности в ходе ссоры гражданин нанёс женщине смертельный удар ножом в шею. А затем он пытался свести счёты с жизнью.

Сейчас по уголовному делу ведётся комплекс следственных действий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.