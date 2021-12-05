Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 36 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 декабря.

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COVID-19 не смогли победить 22 женщины в возрасте от 47 лет до 91 года и 14 мужчин в возрасте от 46 до 90 лет. Все пациенты имели ряд сопутствующих хронических заболеваний.

Всего жертвами коронавируса стали 8 903 жителя Ростовской области.

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