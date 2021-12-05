Курган, 5 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Кургане 17-летняя девушка задержана при попытке продавать наркотики. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Поймали её 2 декабря сотрудники полиции в одном из дачных кооперативов. У гражданки изъяли более 20 свёртков с нарковеществом. Также сделанные ею тайники-закладки были выявлены в Кургане.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске ранее поймали уроженца ближнего зарубежья. У него силовики обнаружили более 200 граммов нарковещества.