Ванкувер, Канада, 5 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

Игра состоялась на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

У «Питтсбурга» голы забили оформивший в матче хет-трик Джейк Гюнцель (23-я минута, а также 38-я и 39-я, обе при игре 5×3) и Сидни Кросби (52-я).

Автором единственной забитой шайбы «Ванкувера» стал российский нападающий Василий Подколзин (27-я).

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 7 декабря на выезде сыграет с клубом «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» в этот же день на домашнем льду встретится с командой «Лос-Анджелес Кингз».