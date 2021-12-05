Варшава, , 11:49 — REGNUM Российский сухогруз «Руслана» (принадлежит транспортной компании из Санкт-Петербурга) задержан в Гданьском заливе Балтийского моря 4 декабря. Об этом 5 декабря сообщает польский сайт «Морской портал». Источник утверждает, что капитан сухогруза, а также двое офицеров якобы находились в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что судно шло со скоростью 11 узлов в направлении пляжа на Собешевском острове — «за пределами выделенного водного пути».

Экипаж судна не отвечал на вызовы пограничных служб Польши, и к нему направились пограничники. «Российское судно, идущее из Клайпеды, избежало выхода на мель в Гданьске в последний момент», — отмечает портал.

Судно задержано, начато разбирательство. Сейчас «Руслана» находится в порту Гданьска.