Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 декабря. Это на шесть случаев заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новые носители инфекции выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (187), Таганроге (39), Шахтах (34), Волгодонске (31), Новочеркасске (22), Аксайском и Неклиновском (по 17), Азовском и Миллеровском (по 16) районах, Новошахтинске и Красносулинском (по 15) районе. 23,5% заразившихся — пожилые люди, более 9% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 178 804 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 153 042 пациента.

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