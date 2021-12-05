Барнаул, , 11:46 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 5 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7327 человек, причём 32 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Это один из рекордных показателей за все время пандемии. Прирост выявленных зараженных составил 518 за сутки.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 106 652 человека.

Вместе с тем, новый вирус победили 77 920 человек (рекордные +813 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 613 (-15 за сутки), из них 250 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 928 человек, +89 за сутки) и ОРВИ (75 016 человек, +421 за сутки). Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 83 (всего 3871). Такого не было со всю историю пандемии.

И это при том, что количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 7268 (-3486 за минувшие сутки).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 27 человек