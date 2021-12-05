5 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Богатый и бедный всё равно рано или поздно предстанут на Суд Божий. И важно, что до этого момента шанс на изменение своего духовного состояния существует, а значит, существует и перспектива вслед за последним вздохом получить надежду на вечное счастье, а не вечное мучение. Подумайте над этим, сильные мира. Время у вас всё еще есть. Даже несмотря на то, что вы уже натворили.

Владимир Басенков, , 13:57 — REGNUM В это воскресенье, 5 декабря, в храмах на богослужениях читается следующий отрывок из Евангелия: «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12:16−21).

Джотто ди Бондоне. Страшный суд (фрагмент). 1307

Притча Спасителя из этого евангельского отрывка — на злобу дня. Она не просто о предпринимателях любого порядка (а малому и среднему бизнесу сейчас, кстати, не сладко). Она о глобалистах, хозяевах денег, тех, кого очень точно называют «сильными мира сего». Эти люди действительно сильны в границах мира людей, потому что обладают ресурсами и возможностями. И именно поэтому, из раза в раз собирая «хороший урожай», они, вместо попытки снизойти до проблем так называемых «простых людей», которых миллионы и миллиарды, в очередной раз «ломают житницы». А эти житницы занимают солидные пространства в мире, к этим житницам привязаны люди и целые государства. И сильные мира размышляют, конечно, не о судьбах миллионов людей, а об эффективности сохранения своих внушительных активов, грамотном управлении ими и преумножении их.

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

В этом и проблема: наш мир всё больше становится похож на механизм, в котором люди начинают мыслить как машины, в качестве духовного приоритета избирая пресловутую «эффективность». Важен не человек, а экономический эффект. Жажда наживы, одержимость преумножением своей власти через увеличение капитала, безразмерный аппетит и исступленное стремление поглощать этот мир, постоянно безосновательно его перестраивая, считая эту планету собственной житницей, лишь подтверждает тот факт, что сколько бы человек ни получил богатства, ему всегда будет этого мало. Более того, в погоне за богатством, которое «не в Бога», будет нарушаться и собственный духовный мир. А изувеченный духовно человек не способен без покаяния не наносить раны тем, кто находится вокруг него. Тем более когда речь идет о миллионах.

И сегодня эти сильные мира вдруг решили перестроить мир. Возможно, цивилизация действительно зашла в тупик, но стоит ли решать этот вопрос через колено, ломая традиционные устои, при этом размышляя лишь о собственных преференциях? Нет, история о богаче стара как мир. Он не подумал сделать своими житницами бедняков, которые нуждаются в его помощи. Ему не пришло на ум поддержать тружеников религии или искусства, пожертвовать пшеницу в благотворительный фонд, или просто поделиться с теми, кому действительно нужна помощь. Богатеть ради себя — вот ошибочная стратегия, которую показывает Христос в Своей притче. Эгоизм лишь множит зло, потому что считает всё своим и не готов делиться, не готов жертвовать, не готов отрывать от себя ради другого. Его жажда наживы выше благополучия ближнего. Этот принцип губит нашу цивилизацию с самых низов до ее вершины.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Ведь именно сейчас люди, принимающие решения, влияющие не просто на одно государство или даже содружество стран, а на целую планету, решили вдруг, что нужно «сломать житницы» и построить новые. По новым правилам, и не только для «пшеницы», но и для людей. И всё ради того, чтобы эффективно для себя продолжать этим миром управлять. Подумать только, мы ведь могли обладать совершенно иным миром, если бы были хоть немного человечнее. Если бы прогресс, экономика, процессы принятия решения принимались не по принципу исполнения буквы законов эффективности, а на основе духа любви к ближнему. Просто представьте… Проблема сильных мира в том, что они, убежденные в своем всевластии, забывают о том, что однажды Спаситель, как Он и говорит в притче, «возьмет их души». Душа праведника с радостью идет ко Христу в объятия во время разлучения с телом, ведь этот мир по умолчанию враждует против Божественных установлений, он несовершенен, и каждый христианин чает встречи с новой, совершенной родиной человечества. А сильный мира становится частью этого мира, потому что тратит всего себя на жизнь в этой реальности и по ее законам. Но не обманывайтесь: богатый и бедный всё равно рано или поздно предстанут на Суд Божий. И важно, что до этого момента шанс на изменение своего духовного состояния существует, а значит, существует и перспектива вслед за последним вздохом получить надежду на вечное счастье, а не вечное мучение. Подумайте над этим, сильные мира. Время у вас всё еще есть. Даже несмотря на то, что вы уже натворили.