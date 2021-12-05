Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM За последние несколько дней в Ростове-на-Дону снизилась нагрузка на ковидные стационары, передаёт ИА REGNUM. В настоящее время (поданным на утро 4 декабря) стационарное лечение получают 865 пациентов. Для сравнения: 27 ноября — в ковидных госпиталях на лечении находились 996 пациентов, 29 ноября — 982 пациента, 30 ноября — 937 ковид-пациентов.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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Наибольшая загрузка отмечена в ковидном стационаре, развёрнутом на базе городской больницы №1 имени Семашко, а также в городской больнице №20. Работают госпитали также на базе консультативно-диагностического центра «Здоровье», городских больниц №№ 6 и 4.