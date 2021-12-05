Нью-Дели, , 11:39 — REGNUM 14 человек — 13 гражданских и один представитель сил безопасности — погибли во время спецоперации армии Индии в штате Нагаленд. Об этом 5 декабря сообщает NDTV.

Отмечается, что силы безопасности планировали операцию по борьбе с повстанцами, но за повстанцев по ошибке приняли жителей близлежащего села: в итоге их расстреляли военные.

Глава МВД Индии страны Амит Шах выразил соболезнования в связи с данной трагедией, отметив, что следственная группа уже расследует данный инцидент.