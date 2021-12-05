Детройт, США, 5 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл в овертайме команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. У «Айлендерс» голы забили Кэл Клаттербак (3-я минута, в большинстве) и оформивший в матче дубль Оливер Вальстрём (31-я и 53-я, обе в большинстве), в составе «Детройта» шайбы забросили чешский защитник Филип Гронек (6-я), Сэм Ганье (8-я) и Дживани Смит (34-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол немецкого защитника Морица Зайдера (64-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 26 из 30 бросков по своим воротам. Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Детройт», победивший в пятой подряд встрече, 8 декабря примет у себя клуб «Нэшвилл Предаторз». «Айлендерс» потерпели десятое подряд поражение и 6 декабря также на домашнем льду встретятся с командой «Чикаго Блэкхоукс».