Москва, 5 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Для оперативного принятия мер противоэпидемиологического характера в России будет создана федеральная информационная система. Положение о создании системы сведений санитарно-эпидемиологического характера утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Предполагается, что система будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.

Документ правительства РФ подготовлен в рамках реализации норм федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Предполагается, что система станет частью проекта «Санитарный щит», призванного сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о работе над «Санитарным щитом» рассказала первый вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, над проектом ведётся активная работа и он на сегодняшний день «является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться».