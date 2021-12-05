Челябинск, , 11:33 — REGNUM В Челябинской области ещё десять человек пострадали от мошенников. Об этом сообщает областной главк МВД.

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, поверив в заработок на виртуальной бирже

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Четверо граждан поверили позвонившим им «сотрудникам банков» и пытались спасти свои сбережения. Ещё пятеро хотели заработать денег, а один собирался купить криптовалюту. Все вместе они подарили неизвестным более 7,1 млн рублей.

Сотрудники полиции снова призывают население не доверять незнакомцам и не терять бдительности. А по очередным фактам противоправных деяний возбуждены уголовные дела.