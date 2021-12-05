Москва, , 11:33 — REGNUM Мария Захарова — официальный представитель МИД России, комментируя статью немецкого таблоида Bild с «планом вторжения РФ на Украину», обратила внимание на то, что при составлении «схемы нападения» авторы статьи использовали топоним 1942 г., а также переработали «американские картинки» из публикации американского издания The Washington Post.

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«Львов на карте обозначен как «Лемберг». Современный Львов по-немецки — Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. … На карте 1942 г., когда город был оккупирован, использовался австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. — написала Захарова в Telegram-канале. — Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?»

Новая статья — ничто иное, как «пропаганда, замешанная на идеологии», уничтожающая здравый смысл, добавила Захарова. Она полагает, что авторы статьи разработали «схему нападения», «источник вдохновения» которой послужила публикация The Washington Post с похожей картой «в увязке с мнимым вторжением РФ на Украину».

Ранее Bild опубликовала карту возможного «вторжения» РФ на Украину, которое стоит ожидать якобы в начале 2022 г.