Элиста, 5 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Калмыкии завершено расследование уголовного дела о хищении денег, выделенных для сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

Обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере является экс-директор казенного предприятия Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат». Как полагают следователи, с августа по ноябрь 2013 года при выполнении работ по строительству одноэтажного четырёхквартирного дома для детей-сирот в Лагани безвозмездно изъял 283 629 рублей, причинив ущерб бюджету.

По делу допрошено более 30 свидетелей. В ходе проведения экспертиз выяснилось, что при устройстве фундамента строительные материалы были заменены на более дешёвые и менее качественные.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.