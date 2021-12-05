Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В Екатеринбурге поймали мошенника, который выманил 900 тыс. рублей у пожилой женщины под предлогом того, что её внучка якобы попала в ДТП. Об этом сообщает городское УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



Гражданка 1949 года рождения обратилась в полицию ещё 23 ноября. Днём ранее ей позвонил аферист и заявил, что её внучка якобы является виновницей серьёзного ДТП и для предотвращения проблем нужны деньги. Пенсионерка ему поверила.

Силовики в итоге задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя. Порядка 700 тыс. рублей он уже потратил. Остальные 200 тыс. рублей были изъяты у него.