Киев, 5 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что считает издевательством решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию. Его мнение на эту тему 5 декабря приводит издание Euractiv.

Mpe.kmu.gov.ua Юрий Витренко

По словам главы «Нафтогаза», сертификация газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») не нужна, так как он якобы является несоответствующим правилам Евросоюза.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря в МИД ФРГ сообщили, что представители Германии и США находятся в постоянном контакте по вопросу введения дополнительных санкций против России, если она начнёт использовать энергетику в качестве оружия.