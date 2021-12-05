Москва, , 11:21 — REGNUM В семье гражданина России Константина Ярошенко, отбывающего наказание на территории США, рассчитывают, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопрос освобождения заключенных граждан РФ и США. Об этом 5 декабря заявила жена летчика Виктория Ярошенко.

«Надеемся, что во вторник (7 декабря — прим.) вопрос о наших близких снова прозвучит, что президенты РФ и США вернутся к его решению … Хочется, чтобы … наши родные люди встретили Новый год и Рождество в кругу семей», — сообщила она ТАСС.

Семья Ярошенко ждет его домой более 11 лет. Российские дипломаты ранее призывали власти США оказать медицинскую помощь Ярошенко и другим гржданам РФ, содержащимся в пенитенциарных учреждениях США.