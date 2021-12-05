Москва, 5 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Продажи китайских автомобилей на российском рынке превысят объёмы поставок авто японских марок в 2022 году. Об этом рассказал директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев журналу «За рулём».

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Андреев напомнил, что китайским производителям уже удалось закрепиться в первой пятёрке по объёму продаж на российском авторынке. Он отметил, что за первые 11 месяцев 2021 года в России продано около 90 тыс. автомобилей китайских брендов.

Эксперт добавил, что за этот же период на российском авторынке продали 198 тыс. японских авто. Он спрогнозировал, что уже в следующем году китайским автопроизводителям удастся обойти на российском рынке японские компании.

Андреев рассказал, что китайский автопром меньше японского пострадает от нехватки микросхем и сплавов для машиностроения. Также росту продаж авто из Китая будет способствовать снижение доходов, инфляция и другие рыночные факторы.