Москва, , 11:17 — REGNUM Анонимный опрос с пятью вариантами ответов на тему причин распада СССР проводит в своем телеграм-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось. До сегодняшнего дня много разных мнений высказывается на этот счет. Как вы считаете, какие причины распада СССР?» — этот вопрос задает Володин.

Предлагается пять вариантов ответов: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть одной партии (КПСС), иностранное вмешательство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту «по принципиальным соображениям». 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.

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