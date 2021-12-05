Элиста, , 11:17 — REGNUM Ещё 22 жителям Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 декабря. Днём ранее в республике было выявлено 23 новых носителя коронавируса.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалось стационарное лечение, сократилось до 250 человек. На лечении в республиканском центре специализированных видов медицинской помощи находятся 109 человек, в республиканской больнице имени Жемчуева — 91 пациент. Состояние 27 человек остаётся тяжёлым. Режим самоизоляции соблюдают 1310 жителей республики.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 577 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 31 954 человек.

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