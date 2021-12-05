5 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что в Европу направятся от трех до пяти миллионов украинских беженцев в случае российского «вторжения» на территорию Украины.

Мирослава Романенко, , 13:57 — REGNUM Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что в Европу направятся от трех до пяти миллионов украинских беженцев в случае российского «вторжения» на территорию Украины. Об этом сообщает 4 декабря УНИАН.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил украинский министр.

По словам главы оборонного ведомства Украины, Евросоюз также ждет продовольственный кризис из-за отсутствия поставок украинских продуктов питания.

Заявление Резникова в социальной сети Facebook обсудили на странице одесского интернет-издания «Думская», а также на странице канала 112.ua. Многие отметили, что уже сейчас миллионы украинских граждан без «вторжения РФ» вынуждены находиться в странах ЕС на заработках. Иные добавили, что российских солдат в случае «вторжения» будут встречать хлебом-солью и цветами, как освободителей.

Алексей Резников President.gov.ua

«Да мы сами развалимся с такими «слугами» (речь о депутатах от пропрезидентской партии «Слуга народа» — М. Р.) и не надо никому к нам вторгаться», — написала Ирина К.

«А сейчас там сколько наших «беженцев»? Думаю гораздо больше 5 миллионов. Сами… развалили страну, из которой бегут все, кто могут, теперь придумываем «нападныкив» (нападающих — М. Р.), чтоб идиотами перед собой не выглядеть», — добавил Алексей К.

«В Европе уже больше 5 миллионов на заработках. И без вторжения!» — пишет Виктор М.

«В Россию побежим, в Европе мы уже с 2014 года. Хватит, пожили», — написал Игорь П.

«Уже давно бегут от этой власти. И войны нет, а бегут. Эта власть хуже войны», — отреагировала Татьяна В.

«Первой побегут верхушка и «патриоты», а жители Украины, которые любят свою страну, останутся жить на своей земле!» — отметил Олег К.

«Бежать будут не в ЕС, а с хлебом и солью навстречу войскам с РФ», — добавил Сергей Т.

«Побегут те, кто боится гнева народа за экономический и межнациональный геноцид своих граждан, а основная масса встретит освобождение цветами», — написал Валерий Р.

Беженцы в ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А сейчас что? Бегут от нищеты и безработицы, после этого тупого майдана!!! Здобулы (достигли — М. Р.)!» — добавила Валентина А.

«Польша, жди «патриотов». Готовь клубничные поля», — с сарказмом подытожил Игорь М.

Читайте также: «Новый год хоть отпразднуем» — Киев ждет в январе «эскалации» со стороны РФ

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может спровоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины в конце января. Также Резников «насчитал» более 94 тыс. военнослужащих, которые Россия может задействовать для «эскалации» ситуации вблизи украинской границы.

Читайте также: Сеть: «Бегите, уже пора!» — в Киеве «пересчитали» войска РФ у своих границ