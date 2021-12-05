Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Объявлены победители конкурса на лучший проект по реставрации и приспособлению здания гостиницы «Большая Московская» в Ростове-на-Дону. Лучшим стал проект местных архитекторов.

ИА REGNUM Гостиница «Московская»

«Мы предложили сделать комплекс, представляющий интерес для активно развивающегося малого бизнеса Ростова. Со стороны Большой Садовой фасад выполнен в классическом стиле. Со стороны улицы Шаумяна мы решили сделать здание современным и минималистичным. Наш аккуратный, спокойный дизайн хорошо вписывается в контекст нашего центра», — цитирует общественная группа «Мой Фасад» авторов проекта из архитектурного бюро Аrchitek.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2021 года собственник объекта культурного наследия Татьяна Шишкина заявила, что в течение пяти лет здание гостиницы «Московская» в центре Ростова-на-Дону преобразится. По её словам, проектирование и подготовительные работы продлятся минимум полтора года.

Как сказано в открытых источниках, четырёхэтажная гостиница на улице Большой Садовой построена в 1893—1896 годах по проекту архитектора Александра Померанцева (прославился строительством здания ГУМа в Москве) при участии Николая Дурбаха. Здание было закрыто в 2007 году после пожара. В настоящее время оно находится в запущенном состоянии.