Москва, 5 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Факт предъявления обвинений гражданке РФ Софье Сапеге, которая весной была задержана в Белоруссии, подтвердил отчим девушки Сергей Дудич. Его слова 5 декабря приводит «Интерфакс».

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

«Все, что написали про обвинения, — правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит шестьлет тюрьмы», — сказал он.

Кроме того, он рассказал, что Сапега подавлена тем, что ей предъявили обвинения, так как рассчитывала на соглашение со следствием, помощь со стороны российских властей, экстрадицию в Россию и на то, что дело не дойдет до суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданке РФ Софье Сапеге, которая весной была задержана в Белоруссии, было предъявлено окончательное обвинение.

Отметим, 25 мая российская гражданка Софья Сапега была задержана в Белоруссии из-за подозрения в совершении преступлений, которые предусмотрены УК республики.