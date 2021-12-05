Уфа, 9 июня, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Полковник внутренней службы Владислав Владимирович Дзюба назначен начальником Управления федеральной службы исполнения наказаний России (УФСИН РФ) по Башкирии. Данная информация опубликована на сайте этого ведомства.

Сообщается, что Дзюба назначен на эту должность Указом президента РФ № 346 от 07 июня 2021 года.

Отмечается, что он родился 22 сентября 1975 года в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области. В 1997 году стал выпускником Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. А в 2008 году закончил учебу в Академии права и управления ФСИН РФ.

С июня 2002 года служил на разных должностях уголовно-исполнительной системы Сахалинской и Иркутской областей. С декабря 2014 года служил на должности начальника УФСИН РФ по Республике Саха (Якутия).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен прокурор Альшеевского района.